Per l’andata dei sedicesimi di finale in Champions League, martedì 11 febbraio 2025, alle ore 18.45, allo stadio Stade de Roudourou di Guingamp, tra i padroni di casa del Brest e la squadra ospite del PSG. Pronostico Brest-PSG di Champions League, formazioni, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Brest, arriva a questo match valido per i sedicesimi di Champions League 2024-2025, dopo che nella fase a scontri diretti ha raccolto in classifica 13 punti, piazzandosi in diciottesima posizione.

Il Paris Saint Germain, allenata dal tecnico Luis Enrique, arriva a questa gara di andata dei sedicesimi di finale, dopo un prima fase giocata male, dove la formazione parigina ha raccolto solo 13 punti, classificandosi al quindicesimo posto.

I possibili ottavi di finale di Champions League

La vincitrice dello scontro tutto francese, tra Brest e Paris Saint Germanin, incontrerà degli ottavi di finale di Champions League, tramite sorteggio, una formazione tra Liverpool o Barcellona, arrivate prima e seconda nella prima fase del torneo.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Champions League, valida per l’andata dei sedicesimi di finale tra Brest e PSG, verrà trasmessa in diretta su Sky dalle ore 21 di martedì 11 febbraio 2025.

Partite dei sedicesimi di finale di Champions League

Sono otto le partite di andata in programma per i sedicesimi di finale di Champions League, quattro sono in programma martedì 11 febbraio 2025 e sono:

Brest-PSG / Juventus-PSV / Manchester City-Real Madrid / Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Mentre mercoledì 12 febbraio scendono in campo:

Club Brugge-Atalanta/ Celtic-Bayern Monaco/ Feyenoord-Milan/ Monaco-Benfica

Probabili Formazioni Brest-PSG

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Champions League, in programma martedì 11 febbraio 2025, alle ore 21, tra la squadra di casa del Brest e la formazione ospite del PSG.

Brest (4-2-3-1): Bizot; Lala, Chardonnet, N’Diaye, Zogbé; Camara, Lees Melou; Del Castillo, Faivre, Sima; Ajorque. Allenatore: Roy.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.

Quote Scommesse per Brest-PSG del 11/02/2025

Le quote offerte dai principali bookmaker, per questo match di Champions League, vedono favorita la vittoria esterna del PSG, in questa partita in trasferta contro il Brest.

Vittoria interna del Brest, bancata a quota 7.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.25, mentre il successo esterno del PSG è pagato a quota 1.40.

Pronostico Brest-Paris Saint Germain

Questa partita tra Brest e PSG, derby francese in Champions League, se si fosse giocata per il campionato francese di Ligue 1, forse non avrebbe avuto storia, ma discorso diverso per una partita di andata della più grande competizione di calcio a livello Europeo.

Il Brest, soprattutto nella prima parte è stata la squadra rivelazione in Champions e ha lottato per entrare direttamente alla fase degli ottavi di finale. Il PSG invece dopo un avvio pessimo, ha risollevato il suo torneo vincendo le ultime 3 partite di fila.

Pronostico: Vittoria PSG + Over 1.5, offerto a quota 1.55 su Snai

Scommessa Speciale: Vittoria Paris Saint Germain + GOL SI, offerto a quota 2.75 su Bet365

Risultato Esatto: Brest+PSG del 11/02/2025

Come risultato esatto per questa partita di Champions League tra Stoccarda Graz-PSG, vi consigliamo queste tre possibili opzioni: 2-2/3-2/2-3