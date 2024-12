L’anticipo della diciottesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, si gioca venerdì 20 dicembre 2024, allo stadio Montilivi e vede i padroni di casa del Girona ospitare il Valladolid. Pronostico Girona-Valladolid di La Liga del 20/12/2024.

Lo stato di forma delle due squadre in Bundesliga

I padroni di casa del Girona, arrivano a questa partita casalinga valida per la diciottesima giornata di La Liga, decimi in classifica con 22 punti, a pari merito con il Siviglia. La squadra catalana, viene da due sconfitte consecutive, subite contro Real Madrid in casa e Maiorca in trasferta.

La squadra ospite del Valladolid, allenata dal tecnico Diego Cocca, di punti in classifica ne ha conquistati solo 12, con il penultimo posto in La Liga. Nell’ultimo turno di campionato giocato è arrivata una vittoria, in casa contro il Valencia, che ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive.

Probabili formazioni Girona-Valladolid

Girona (3-5-1-1): Gazzaniga; Juanpe, David Lopez, Blind; Gil, Arnau Martinez, Romeu, Van De Beek, Gutierrez; Asprilla; Danjuma. Allenatore: Míchel.

Valladolid (4-2-3-1): Hein; Perez, Bah, Javi Sanchez, Lucas Rosa; Juric, Kike Pérez; Tuhami, Iván Sánchez, Raul Moro; André. Allenatore: Cocca.

Le quote offerte dai bookmaker per Girona-Valladolid

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di La Liga spagnola, valido per la diciottesima giornata di campionato, vede il Girona favorito per la vittoria di questo match, giocato in casa contro il Valladolid.

La vittoria interna del Girona, è offerta a quota 1.45 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.75, mentre il successo esterno del Valladolid, si gioca a quota 6.50.

Pronostico Girona-Valladolid del 20/12/2024

Il Girona, arriva da due sconfitte e deve vincere per rilanciare la sua classifica. Il Valladolid, arriva in Catalonia, dopo il successo contro il Valencia e il cambio di allenatore.

Pronostico: Vittoria Girona a quota 1.45 su Netbet

Pronostico Special: Vittoria Girona + Over 1.5 a quota 1.72 su Sisal

Dove vedere la partita tra Girona e Valladolid

La partita di La Liga spagnola di calcio, in programma venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 21.00, tra i padroni di casa del Girona e la squadra ospite del Valladolid, verrà trasmessa su DAZN.

Risultato Esatto Girona-Valladolid di La Liga

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in La Liga, tra Girona e Valladolid è il seguente: 2-1/1-1/1-0