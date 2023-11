La tredicesima giornata della Ligue 1 comincia con il botto. Al Parco dei Principi arriva il Monaco per una sfida di alta classifica tra i padroni di casa al comando ed i monegaschi al terzo posto. Pronostico PSG-Monaco probabili formazioni, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I parigini arrivano a questa sfida con una striscia aperta di 5 vittorie in campionato, dove l’unica sconfitta è stata in casa contro il Nizza per 3-2 il 15 settembre.

Gianluigi Donnarumma non subisce gol in Ligue 1 in campionato da 5 partite. A centrocampo mancherà il giovanissimo Warren Zaire-Emery, infortunatosi in nazionale.

Il Monaco viene dal pareggio a reti bianche in casa del Le Havre prima della pausa nazionali. In trasferta il bilancio dei monegaschi recita 2 vittorie 3 pareggi ed 1 sconfitta, grazie ai quali hanno ottenuto 9 dei 24 punti totali in classifica. L’ultima vittoria, lontano dal principato, è in casa del Reims il 7 ottobre.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, L. Hernandez; Ruiz, Vitinha, Soler; Dembele, Kolo Muani, Mbappé.

Monaco (3-4-2-1): Kohn; Singo, Magassa, Matsima; Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs; Akliouche, Golovin; Ben Yedder.

Dove vederla in TV

PSG-Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 24 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Monaco

Nettamente favoriti Kylian Mbappé e compagni per questa sfida offerti vincenti a quota 1.47 su Unibet e a quota 1.46 su Marathonbet.

Il pareggio è offerto a quota 5.00 si su Sisal che su Admiralbet. La vittoria del Monaco bancata a quota 6.00

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Non sono quote altissime, ma ci piacciono due selezioni. Crediamo che il PSG possa fare almeno due gol nell’incontro, ma allo stesso tempo venga interrotta la striscia di imbattibilità casalinga.

Pronostici: Multigol Casa 2-4 a quota 1.52 su Sisal e a quota 1.50 su AdmiralBet oppure Goal SI a quota 1.52

Pronostico Special per PSG-Monaco

Negli ultimi 12 precedenti in Ligue 1 il primo tempo non è mai finito 0-0. Se credete in questa striscia l’Over 1.5 primo tempo è offerto a quota 2.05

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-2