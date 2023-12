Il PSG sarà impegnato domenica 3 dicembre 2023 a Le Havre, in questa giornata del campionato francese, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e mantenere la vetta della classifica. Pronostico Le Havre-PSG di Ligue 1, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Le Havre è all’ottavo posto in classifica con 16 punti, a soli 3 punti dal sesto posto valido per un posto in Conference League.

E’ la squadra che ha pareggiato più volte nel campionato francese, 7 volte in 13 partite disputate. E’ una squadra che segna pochissimo, 12 gol, ma subisce altrettanto con 13 gol.

Il PSG arriva a questa sfida dopo il soffertissimo pareggio nei minuti di recupero in Champions League contro il Newcastle, competizione nella quale i parigini cercheranno la qualificazione nell’ultima giornata.

In campionato, avvenuto il sorpasso sul Nizza, si viaggia a vele spiegate con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Le Havre-PSG

Le Havre (4-3-3): Desmas; Salmier, Sangante, Lloris, Operi; Kechta, Toure, Targhalline; Casimir, Alioui, Grandsir.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé.

Dove vederla in TV

Le Havre-PSG sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 3 dicembre dalle ore 13:00.

Quote offerte dai bookmakers per Le Havre-PSG

Si preannuncia una partita senza storia dalle quote offerte: PSG vincente a 1.33 Unibet e 1.31 Marathonbet, pareggio a 5.75 Sisal e 5.55 Marathonbet, vittoria Le Havre pagata 10 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Sbilanciate le quote sui gol in questa sfida. Come detto, il Le Havre è una squadra che sta ottenendo ottimi risultati per il suo equilibrio nel segnare e subire poco.

In casa hanno subito solo 5 gol e nelle ultime due gare interne hanno bloccato sullo 0-0 prima il Lens e poi il Monaco.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.66 Unibet e a quota 1.62 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 0-1 / 0-3