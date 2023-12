In questo mercoledì 6 dicembre 2023, si recupera in Francia la partita tra Marsiglia e Lione, match che non si è disputato per via dei disordini fuori dallo stadio con il pullman della squadra in trasferta preso letteralmente a sassate. Pronostico Marsiglia-Lione, risultato esatto, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Marsiglia di Gennaro Gattuso naviga a metà classifica. Non ci sarà il derby tra campioni del mondo italiani del 2006, ma quello che preoccupa maggiormente il tecnico calabrese è trovare un’identità alla sua squadra per fare una seconda parte di stagione all’altezza dei nomi in rosa a disposizione.

Sarebbe stata la partita della “rivincita” di Fabio Grosso, se non fosse che il campione del mondo 2006 è stato esonerato. Infatti, nella partita che non si è disputata, l’allenatore italiano riportò delle gravi ferite sul viso che gli costarono una ventina di punti di sutura.

Al suo posto, in questa stagione di Ligue 1 falcidiata per il Lione, ad interim Pierre Sage nell’attesa di trovare un tecnico che voglia prendersi l’enorme responsabilità di portare alla salvezza una squadra dal blasone del Lione.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione

Marsiglia: (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Harit, Aubameyang, Sarr.

Lione: (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico; Alvero, Caqueret, Maitland-Niles; Balde, Lacazette, Cherki.

Dove vederla in TV

Marsiglia-Lione sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 6 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Marsiglia-Lione

Marsiglia favorito per la vittoria di questa partita. Segno 1 bancato a quota 1,68 sia su Marathonbet che su AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 4.00 su Unibet e a quota 3.98 su Marathonbet, la vittoria del Lione paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Il Marsiglia è ancora imbattuto in casa in campionato, il Lione ha ottenuto in trasferta solo 4 punti. Le premesse non fanno pensare ad un’inversione di rotta di questi trend.

Pronostico: Multigol casa 2-4 offeto a quota 1.78 su Sisal e a quota 1.76 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 2-2