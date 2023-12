La quindicesima giornata del campionato francese comincia venerdì 8 dicembre 2023 a Montpellier, dove arriva il Lens in piena corsa per la zona Europa in classifica. Montpellier-Lens di Ligue 1, pronostico, formazioni e scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Montpellier non attraversa un gran periodo. Sono 13 i punti in classifica, solo uno in più del Lorient terzultimo. Di questi sono 7 ottenuti in casa frutto di una vittoria e 4 pareggi.

L’ultima squadra a vincere la Ligue 1 per la prima volta, nella stagione 2011/12, non vince dal 29 ottobre. Nelle ultime 5 partite solo 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il Lens, dopo un inizio stagione da brividi con 4 sconfitte ed un pareggio nelle prime 5 partite di campionato, sembra aver invertito la rotta.

Dopo questa sfida sarà impegnato in Champions League, dove basterà conquistare un punto per partecipare agli spareggi di Europa League grazie al terzo posto.

In Ligue 1 la striscia di risultati positivi è aperta a 9 incontri, grazie alla quale i giallorossi hanno raggiunto la sesta posizione.

Le probabili formazioni di Montpellier-Lens

Montpellier (4-2-3-1): Lecomte; Sacko, Kouyate, Esteve, Mincarelli Davin; Omeragic, Chotard; Al-Taamari, Savanier, Khazri; Adams.

Lens (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, El Aynaoui, Abdul Samed, Machado; Sotoca, Said, Da Costa.

Dove vederla in TV

Montpellier-Lens sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 8 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Montpellier-Lens

Favorita la squadra di trasferta in questa sfida. Vittoria esterna offerta a quota 2.34 Marathonbet e a quota 2.32 Unibet.

Il pareggio è offerto a quota3.55 Unibet e 3.50 Marathonbet, la vittoria del Montpellier è pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Proviamo una combo in favore della squadra ospite, con la doppia chance il loro favore ed ipotizzando un incontro con pochi gol.

Pronostico: X2+Under 3.5 a quota 1.86 AdmiralBet e a quota 1.84 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 0-2