Nella penultima giornata del girone di andata di Ligue 1 francese, i parigini ospitano il Metz. Con una vittoria Kylian Mbappé e compagni saranno i campioni di inverno per questa stagione. Pronostico PSG-Metz probabili formazioni, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Sono 5 i punti di vantaggio del PSG dal Nizza. Nell’ultima giornata i parigini sono stati raggiunti nei minuti di recupero dal Lilla, ma il Nizza non ne ha approfittato perdendo per 3-1 in casa del Le Havre.

Con una vittoria contro il modesto Metz, i parigini chiuderanno sicuramente il girone di andata al comando di questa edizione della Ligue 1.

Il Metz si presenta come vittima sacrificale in questa giornata nella capitale. Solo 3 punti di vantaggio dal Lione terzultimo e la striscia negativa aperta di 3 sconfitte in campionato, difficilmente lascia immaginare un possibile upset in questa sfida.

Le probabili formazioni di PSG-Metz

PSG (4-3-3): Dinnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé.

Metz (5-4-1): Oukidja; Colin, Traore, Herelle, Cande, Udol; Van Den Kerkhof, Jacques, N’Doram, Asoro; Elisor.

Dove vederla in TV

PSG-Metz sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 20 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Metz

Si preannuncia una partita senza storia dalle quote offerte dai bookmakers. La vittoria del PSG infatti è offerta a quota 1.15 Marathonbet e a quota 1.14 AdmiralBet, il pareggio bancato a quota 9.00 su Sisal e a quota 8.50 su Unibet, la vittoria esterna del Metz pagata 18 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Puntiamo ad almeno 3 gol dei parigini, risultato che non sono riusciti ad ottenere nelle ultime 5 giornate.

Pronostico: PGS Over 2,5 offerto a quota 1.58 su Unibet ed AdmiralBet

Pronostico Special su PSG-Metz

Proviamo una combo insolita per gli scommettitori, Over 2.5+No goal a quota 2.75 su AdmiralBet e a quota 2.73 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 4-0 / 5-0