Per la diciassettesima giornata del campionato di calcio francese di Ligue 1, mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 21, scendono in campo o padroni di casa dello Strasburgo e la squadra ospite del Lilla. Strasburgo-Lilla di Ligue 1, pronostico e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dello Strasburgo, si presente a questo match di Ligue 1, dopo 4 risultati utili nelle ultime 5 partite giocate e con un nono posto importantissimo in chiave Europa.

I ragazzi di Paulo Fonseca, stanno giocando un ottimo campionato, e sono reduci da ben 15 risultati utili nelle ultime 15 partite giocate e sono quarti in classifica con 28 punti, a meno 9 dalla capolista PSG. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a febbraio, dove vinse il Lilla per 2-0.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lilla

STRASBURGO: Sels; Guilbert, Perrin, Sow, Sobol; Mwanga, Sissoko; Bakwa, Gameiro, Diarra; Emegha.

LILLA: Chevalier; Diakite, Yoro, Alexsandro, Ismaily; Gomes, Andre; Zhegrova, Cabella, Ounas; David

Dove vederla in TV

PSG-Metz sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 20 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Lilla, che troviamo offerta vincente a quota 1.95 su Unibet e a quota 1.97 su Sisal, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.40, mentre la vittoria dei padroni di casa è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Strasburgo – Lilla di Ligue 1

Ci aspettiamo una partita molto chiusa, dove entrambe le formazioni non vorranno sbilanciarsi. Non possiamo però non dare fiducia al Lilla dopo questo super periodo di forma, e decidiamo dunque di puntare sull’esito 2 a quota 1.95.