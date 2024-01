La diciannovesima giornata di Ligue 1 comincerà a Lione, dove la squadra di casa è alla ricerca di punti importanti per raddrizzare una stagione molto complicata. Lione-Rennes, pronostico, scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lione, squadra che ha dominato nel calcio francese, prima dell’avvento di Nasser Al-Khelaïfi al PSG, sta vivendo una stagione a dir poco travagliata.

Vari cambi di allenatore, compreso Fabio Grosso, con il campione mondiale del 2006 che ha ottenuto più punti sul viso che sul campo. In questo 2024 due vittorie in Coppa di Francia ed una sconfitta in campionato contro il Le Havre che ha interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive.

Anche in casa del Rennes è arrivato il cambio di allenatore con Bruno Genesio sostituito da Julien Stéphan. Con il nuovo tecnico, la squadra viaggia a metà classifica ed a 7 punti dalla zona europa, obiettivo di inizio stagione per una squadra molto talentuosa.

Le probabili formazioni di Lione-Rennes

Lione (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, Caleta-Car, Tagliafico; Alvero, Caqueret, Maitland-Niles; Balde, Lacazette, Cherki.

Rennes (4-3-3): Mandanda; Truffert, Theate, Omari, Assignon; Bourigeaud, Le Fee, Matic; Terrier, Kalimuendo, Gouiri.

Dove vederla in TV

Lione-Rennes sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 26 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lione-Rennes

Partita di totale equilibrio per il mercato: Lione offerto vincente a quota 2.50 su Sisal e a quota 2.45 su Betway, pareggio bancato a quota 3.35 Sisal e Snai, vittoria del Rennes offerta a quota 2.80.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Sono due squadre che da metà dicembre in poi hanno svoltato in termini di risultati. Il Rennes non perde dal 14 dicembre in Europa League e, come detto, esclusa la sconfitta con il Le Havre i padroni di casa hanno vinto le altre 5 partite disputate. Ci aspettiamo una partita giocata a viso aperto e con almeno 3 gol.

Pronostico: Over 2.5 1.90 AdmiralBet, 1.89 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2