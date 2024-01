Sfida di alta classifica e sempre dal fascino particolare, quella tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso ed il Monaco di Adi Hutter in programma sabato 27 gennaio 2024 in Ligue 1 francese. Pronostico Marsiglia-Monaco, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Marsiglia con il cambio di allenatore ha trovato la sua quadra e viaggia spedito in campionato, dove è imbattuto da 7 turni con 4 vittorie e 3 pareggi.

La squadra di Gennaro Gattuso in casa ha il secondo miglior record, dietro solo al PSG, ed è imbattuta al Velodrome, dove ha subito solo 3 gol.

Il Monaco è al quarto posto in classifica il Ligue 1, a solo due punti dal Nizza secondo ed a uno dal sorprendente Brest.

Nell’ultima di campionato è arrivata l’inattesa sconfitta contro il Reims, mentre in Coppa è stato raggiunto l’obiettivo degli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Balerdi, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Onana; Luis Henrique, Aubameyang, Vitinha.

Monaco (3-4-2-1): Kohn; Magassa, Maripan, Kehrer; Vanderson, Zakaria, Fofana, Ouattara; Boadu, Golovin; Ben Yedder.

Dove vederla in TV

Marsiglia-Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 27 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Marsiglia-Monaco

Leggermente favorito per la vittoria il Marsiglia, offerto vincente a quota 2.35 su Sisal e a quota 2.30 su Betway. Il pareggio è quotato a 3.60 su Admiralbet e su Snai, la vittoria del Monaco giocata a quota 2.80.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Secondo miglior record casalingo contro il terzo in trasferta. Allenatori che esaltano il gioco, ma che danno una struttura difensiva importante. E se ci scappasse il pareggio? Proviamo un chippino su questo risultato

Pronostico: X a quota 3.60

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1