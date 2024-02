L’anticipo della ventesima giornata del campionato di calcio francese di Ligue 1, vede la capolista PSG, impegnata venerdì 2 febbraio 2023 in trasferta a Strasburgo. Pronostico Strasburgo-PSG, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dello Strasburgo, sono noni in classifica con 25 punti, a pari merito con il Rennes e sono in serie positiva da 5 giornate di Ligue 1, dove hanno raccolto 11 punti con 3 vittorie 3 due 2 pareggi, l’ultimo ottenuto in trasferta 1 a 1 a Clermont.

La capolista PSG, comanda in campionato nazionale francese con 44 punti, sei di vantaggio sul Nizza secondi. Gli uomini allenati dal tecnico Luis Enrique, sono reduci dal pareggio interno per 2 a 2 centro il Brest, squadra rivelazione di questa stagione.

Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG

Strasburgo (4-3-3): Sels; Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine; Diarra, Doukouré, Deminguet; Angelo, Emegha, Bakwa.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Mukiele, Hernandez; Zaire-Emery, Soler, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Dove vederla in TV

Strasburgo-PSG sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime, venerdì 2 febbraio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il PSG che troviamo offerto a quota 1.50 su Admiralbet e Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.50, mentre la vittoria dello Strasburgo la troviamo in lavagna a quota 6.00.

Pronostico Strasburgo-PSG

Ci aspettiamo una partita delicata per i parigini, che nonostante il primo posto in classifica, hanno sempre sofferto tanto su questo campo. Decidiamo di prenderci l’1X a quota 2.50 sia su Sisal che su Betway