Per la ventitreesima giornata di calcio francese di Ligue 1, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21, si gioca il match tra i padroni di casa del Metz e la squadra ospite del Lione. Pronostico Metz-Lione, di Ligue 1 del 23/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Metz è reduce da da una striscia negativa di 4 partite, dove ha subito ben 7 goal e non ha trovato nemmeno una vittoria. In classifica, la squadra di casa è penultima in classifica in Ligue 1, con 17 punti, a meno 5 dalla zona salvezza.

Il Lione del tecnico Pierre Sage, dopo un inizio di campionato complicato, sembra aver ritrovato il suo ritmo. Il Lione è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e al momento si trova in undicesima posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Metz-Lione

Metz: Oukidja; Van Den Kerkhof, Herelle, Sane, Traore, Udol; Jacques, Nduquidi; Camara; Asoro, Mikautadze

Lione: Lopes; Mata, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles; Caqueret, Matic, Mangala; Nuamah, Lacazette, Benrahma

Dove vederla in TV

Metz – Lione sarà trasmessa in diretta su Prime Video, venerdì 23 febbraio alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Metz-Lione

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Lione che troviamo a quota 1.80 sia su Admiralbet e su Betway , il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria del Metz viene data in lavagna a quota 4.50.

Pronostico Metz-Lione, di Ligue 1 del 23/02/2024

Ci aspettiamo una partita ostica, dove vediamo comunque favorito il Lione alla lunga. Ricordiamoci che il Metz ha subito 35 goal in sole 22 partite. Il nostro pronostico è il 2 fisso a quota 1.80.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 0-1