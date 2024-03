L’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di calcio francese di Ligue 1, è in programma venerdì 8 marzo 2024, tra i padroni di casa del Nizza e la squadra ospite del Montpellier. Pronostico Nizza-Montpellier di Ligue 1 del 08/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Nizza, arriva a questo match casalingo di Ligue 1, al quinto posto in classifica con 40 punti, ma in crisi di risultati. Infatti sono solo 2 i punti conquistati nelle ultime 5 partite di campionato giocate.

La squadra ospite Montpellier è in piena lotta per non retrocedere. I punti in classifica per la squadra guidata da Mister Michel Der Zakarian, ha 23 punti, uno in meno del Le Havre ora salvo. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato il pareggio casalingo 2 a 2 contro lo Strasburgo.

Le probabili formazioni di Nizza-Montpellier

MONTPELLIER (4-3-3): Lecomte; Sacko, Esteve, Jullien, Sainte-Luce; Chotard, Ferri, Savanier; Al Tamari, Adams, Khazri.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Rosario, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Boga, Moffi, Laborde.

Dove vederla in TV

Nizza – Montpellier, sarà trasmessa in diretta su Prime Video, venerdì 8 Marzo dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Nizza-Montpellier

La favorita per la vittoria per la vittoria è il Nizza, che troviamo a quota 1.75 su Snai e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a 3.60, mentre la vittoria del Montpellier , viene offerta in lavagna a quota 4.50.

Pronostico Nizza-Montpellier di Ligue 1 del 08/03/2024

Ci aspettiamo una partita molto ostica, dove però alla lunga vediamo favorito il Nizza. Il nostro pronostico è l’esito 1 a quota 1.75 circa.