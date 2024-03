Il PSG dopo il passaggio del turno in Champions League, proverà a bissare in campionato contro Reims al Parco dei Principi, in modo tale da tenere a distanza di sicurezza il sorprendente Brest. Pronostico PSG-Reims, guida alle scommesse online per questa partita di Ligue 1 francese di domenica 10 marzo 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il PSG, con buona pace di Luis Enrique, all’Anoeta si è dimostrato ancora una volta dipendente da Kylian Mbappé. Il capitano, con una doppietta, ha portato la squadra parigina tra le migliori 8 nella massima competizione europea.

In campionato. di Ligue 1, la gestione del fuoriclasse francese è diversa, ma difficilmente non lo vedremo dal primo minuto domenica.

Il Reims sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Solo 5 punti di distacco dal Lens sesto, è la squadra che ha il maggior numero di vittorie, escluse le prime 6, ed il minor numero di pareggi (4) insieme a Lione e Nantes.

Le probabili formazioni di PSG-Reims

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Asensio, Kolo Muani, Mbappé.

Reims (4-2-3-1): Diouf; Koudou, Abdellhamid, Agbadou, De Smet; Stambouli, Richardson; Ito, Teuma, Munetsi; Daramy.

Dove vederla in TV

PSG-Reims, sarà trasmessa, in diretta SKY, domenica 10 marzo dalle ore 13:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Reims

Favorito il PSG per questa sfida a 1.42 Sisal e 1.40 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 5.00 Sisal e Snai, la vittoria del Reims a 6.51 Betway e 6.50 Snai.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Ci sembra buona la vittoria dei parigini. Constatata la buona annata del Reims, parliamo comunque di squadre di caratura nettamente differente. Soprattutto, una vittoria in questa giornata terrebbe a distanza di sicurezza le ultime velleità delle inseguitrici.

Pronostico: Vittoria PSG a 1.42 Sisal e 1.40 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 4-1