Il posticipo della trentesima giornata di campionato di Ligue 1 francese, è in programma venerdì 19 aprile, alle ore 21, tra i padroni di casa del Nizza e il Lorient. Pronostici Ligue 1: Nizza-Lorient di venerdì 19 aprile.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Nizza, arrivano a questa partita casalinga di Ligue 1, al quinto posto in classifica con 44 punti, e in lotta per un posto in Europa il prossimo anno. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivate 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.

Il Lorient, di Mister Regis Le Bris, è sedicesima in classifica e in piena lotta per non retrocedere. La squadra ha 26 punti, a meno 2 dalla zona salvezza ora occupata dal Le Havre.

Le probabili formazioni di Nizza-Lorient

NIZZA (4-4-2): Benitez; Atal, Todibo, Class, Bard; Kluivert, Rosario, Kalimuendo, Gouiri; Delort, Guessand.

LORIENT (4-3-3): Dreyer; Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff; Le Fee, Moncoduit, Abergel; Moffi, Kone, Lauriente.

Dove vederla in TV

Nizza – Lorient, sarà trasmessa in diretta su Prime Video, venerdì 19 aprile dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Nizza-Lorient

La favorita per la vittoria è il Nizza che troviamo a quota 1.53 su Sisal e a quota 1.54 su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.20, mentre la vittoria del Lorient, viene data in lavagna a quota 6.00 su Betflag e Betway.

Pronostici Ligue 1: Nizza-Lorient di venerdì 19 aprile

Ci aspettiamo una gara molto chiusa, dove non ci aspettiamo di vedere più di 2,5 goal. Il nostro pronostico è under 2.5 a quota 1.90.

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.