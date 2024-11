Per l’undicesima giornata di campionato francese di Ligue 1, venerdì 8 novembre 2024, alle ore 20.45, i padroni di casa del Marsiglia, ospitano l’Auxerre. Pronostico Marsiglia-Auxerre di Ligue 1 del 08/11/2024.

Lo stato di forma delle due squadre in Ligue 1

I padroni di casa del Marsiglia, arrivano a questa partita casalinga di Ligue 1, secondi in classifica con 20 punti, a pari merito con il Monaco e a sei punti di distanza dalla capolista PSG. Il Marsiglia arriva a questo match, dopo la vittoria esterna ottenuta a Nantes per 2 a 1.

La formazione ospite dell’Auxerre, di punti in classifica ne ha conquistati 13, dopo 10 giornate giocate, ed è reduce da 10 punti conquistati nelle ultime 5 partite giocate, frutto di 3 vittorie ottenute in casa contro Brest, Reims e Rennes, un pareggio e la sconfitta subita a Saint Etienne.

Probabili formazioni Marsiglia-Auxerre di Ligue 1

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier; Rabiot, Hojbjerg; Greenwood, Koné, Rowe; Maupay. Allenatore: De Zerbi.

Auxerre (3-4-2-1): Léon; Diomande, Jubal, Akpa; Hoever, Owusu, Danois, Mensah; Perrin, Hamed Traoré; Bair. Allenatore: Pélissier.

Le quote offerte dai bookmaker per Marsiglia-Auxerre

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Ligue 1 francese, valido per l’undicesima giornata di campionato, vede il Marsiglia favorito per la vittoria della partita contro l’Auxerre.

La vittoria interna del Marsiglia, è offerta a quota 1.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.00, mentre il successo esterno dell’Auxerre, si gioca a quota 8.00.

Pronostico Marsiglia-Auxerre del 08/11/2024

Partita che sulla carta vede il Marsiglia nettamente favorito per la vittoria, in questo match casalingo contro l’Auxerre. Attenzione però che la formazione ospite è in forma, dopo un pessimo avvio di Ligue 1.

Risultato Esatto Marsiglia-Auxerre di Ligue 1

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Ligue 1 francese, tra Marsiglia e Auxerre è il seguente: