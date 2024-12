Per la quattordicesima giornata di campionato francese di Ligue 1, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 19.00, si gioca il match tra i padroni di casa del Lilla e la squadra ospite del Brest. Pronostico Lilla-Brest di Ligue 1, formazioni, scommesse e risultato finale.

Lo stato di forma delle due squadre in Ligue 1

I padroni di casa del Lilla, arrivano a questa partita casalinga di Ligue 1, valida per la quattordicesima giornata, quarti in classifica con 23 punti, e sono in serie positiva da 5 giornate, dove hanno raccolto 2 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo a Montpellier per 2 a 2.

La formazione ospite del Brest, di punti in classifica ne ha conquistati 16, dopo 13 giornate giocate e arriva a questo match, dopo la vittoria casalinga nell’ultimo turno di campionato giocat0, per 3 a 1 contro lo Strasburgo.

Probabili Formazioni Lilla-Brest di Ligue 1

Le probabili formazioni per il match tra Lilla e Brest, in programma venerdì 7 dicembre 2024, alle ore 19, valido per il quattordicesimo turno di Ligue 1

Lilla (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Mukau, Sahraoui; Jonathan David. Allenatore: Genesio.

Brest (4-1-2-1-2): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara; Fernandes; Camara, Magnetti; Doumbia; Ajorque, Sima. Allenatore: Roy.

Dove vedere la partita tra Lilla-Brest

La partita di Ligue 1 francese di calcio, in programma venerdì 7 dicembre 2024, alle ore 19, tra i padroni di casa del Lilla e la squadra ospite del Brest, non verrà trasmessa in Italia, perchè nessuna televisione italiana, ha acquistato i diritti del campionato francese.

Le quote offerte dai bookmaker per Lilla-Brest

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Ligue 1 francese, valido per la quattordicesima giornata di campionato, vede favorita la vittoria interna del Lilla, contro il Brest.

La vittoria interna del Lilla, è offerta a quota 1.65 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Brest, si gioca a quota 5.50.

Pronostico Lilla-Brest del 29/11/2024

Il Lilla è quarto in classifica, ed è la squadra che dopo il PSG ha subito meno reti in Ligue 1, solo 13. mentre il Brest ha pareggiato una sola partita, vincendone 5 e pendendone 7.

Risultato Esatto Lilla-Brest di Ligue 1

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Ligue 1 francese, tra Lilla e Brest è il seguente: