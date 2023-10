L’ottava giornata di Serie A comincia in toscana, esattamente ad Empoli dove la squadra di casa ospiterà l’Udinese, venerdì 6 ottobre 2023, in una sfida con in palio punti importanti per la zona bassa della classifica. Pronostico Empoli-Udinese di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Empoli è penultimo in classifica di Serie A con 3 punti. Una sola vittoria finora contro la Salernitana ed un solo goal segnato. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta in casa del Bologna per 3-3.

L’Udinese ha un punto in più frutto dei quattro pareggi ottenuti, compreso l’ultimo con doppia rimonta in casa contro il Genoa. L’ultima vittoria in Serie A dei friulani risale all’8 maggio dello scorso anno contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Empoli – Udinese

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All.: Andreazzoli

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. All.: Sottil

Aurelio Andreazzoli conferma il modulo e gran parte dei giocatori. In difesa a sinistra, vista l’indisponibilità di Liberato Cacace e Giuseppe Pezzella, spazio a Simone Bastoni.

A centrocampo ballottaggio tra Razvan Marin e Filippo Ranocchia. In attacco dovrebbero partire i titolari contro il Bologna, con Matteo Cancellieri, Stiven Shpendi e Mattia Destro pronti ad entrare.

Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca per Andrea Sottil. In caso di sconfitta la proprietà potrebbe cogliere la pausa nazionale per un cambio guida in panchina.

Sulla formazione dei bianconeri a centrocampo, visto la squalifica di Sandi Lovric, giocheranno Lazar Samardzic (miglior scorer fin qui con 2 reti) e Roberto Pereyra. Si prevede una nuova panchina per Florian Thauvin, con Isaac Success ad affiancare Lorenzo Lucca.

Dove vederla in TV

Empoli – Udinese sarà trasmessa, in diretta su DAZN, venerdì 5 ottobre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmaker per Empoli – Udinese

L’Udinese è la squadra favorita per i bookmakers in questo incontro offerta vincente a quota 2.40 su Unibet e a quota 2.40 su Netbet. Il pareggio è giocato a quota 3.35. La vittoria interna dell’Empoli a quota 3.00.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è una partita di semplice lettura ed a livello di pronostico sembra di quelle che solitamente si classificano con un “No bet”. Sono squadre che segnano pochissimo, quindi tipo un Under 3.5 a quota bassa sembra la cosa più scontata. Volendoci spingere in qualcosa di più alto, la doppia chance per l’Empoli tutto sommato ci può stare.

Pronostici 1X a quota 1.56 su Netbet e a quota 1.59 su Marathonbet

Pronostico Special su Empoli – Udinese

Un tentativo su Walace cartellino duo a 4 su Sisal si può provare. Solo un giallo finora per lui, potrebbe essere costretto a fare qualche fallo in più avendo affianco due mezzeali con istinto offensivo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0