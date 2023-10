Sabato 7 ottobre 2023, alle ore 15, allo Stadio San Siro di Milano, la capolista Inter, ospita il Bologna per l’ottava giornata di campionato in Serie A. Pronostico Inter-Bologna di Serie A, risultato esatto e la nostra previsione.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra neroazzurra dell’Inter, arriva a questa gara casalinga valida per l’ottavo turno di Serie A, in testa alla classifica con 18 punti, a pari merito con i cugini del Milan. In settimana è arrivata la vittoria per 1 a 0 contro il Benfica in Champions League.

La squadra del Bologna, allenato da Mister Thiago Motta, arriva in Lombardia ottavo in classifica con 10 punti e reduce da una striscia positiva di 5 partite, dove ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vederla in TV

Inter-Bologna sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 7 ottobre dalle ore 15:00

Quote offerte dai bookmaker per Inter-Bologna

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita nettamente la vittoria interna dei neroazzurri. Segno 1 bancato vincente a quota 1.36 su Netbet e a quota 1.40 su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.50, la vittoria esterna a quota 7.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il pronostico pende per la vittoria interna dell’Inter, ma attenzione perchè il Bologna è una squadra tosta che ha perso una sola partita, nella gara di esordio in casa contro il Milan.

Pronostico 1 a quota 1.40 o Over 1.5 a quota 1.30 su Marathonbet e Goldbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0