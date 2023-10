Sfida tutta gialloblu allo stadio Benito Stirpe di Frosinone tra la squadra di casa e l’Hellas Verona, in programma domenica 8 ottobre 2023, alle ore 15. Pronostico Frosinone-Verona quote, risultato esatto e pronostico statistico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La sconfitta di Roma, ha fermato la striscia di 5 risultati utili consecutivi che hanno prodotto i 9 punti in classifica dei ciociari del Frosinone.

Sette di questi sono arrivati nel fortino del “Benito Stirpe” dove solo il Napoli campione d’Italia è riuscito ad uscirne vincitore nella gara inaugurale.

Il Verona, dopo l’ottimo esordio con due vittorie consecutive, nelle successive 5 partite ha ottenuto solo 2 punti in Serie A. Viene dal pareggio a reti inviolate di Torino, contro i granata.

L’ultimo goal degli scaligeri è stato siglato da Cyril Ngonge in casa del Sassuolo, quindi non vanno a segno da 4 turni.

Le probabili formazioni di Frosinone-Verona

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All.: Di Francesco

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Hongla; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Djuric. All.: Baroni

Eusebio Di Francesco ha una lunga lista di indisponibili. in difesa mancherà l’esperto Simone Romagnoli. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare titolare Walid Cheddira, partito dalla panchina contro la Roma.

Se Sparta piange, Atene non ride. Anche Marco Baroni ha molti indisponibili, molti in difesa dove probabilmente giocherà fuori ruolo Martin Hongla. In attacco chance dal primo minuto per Milan Djuric.

Dove vederla in TV

Frosinone-Verona sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 7 ottobre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmaker per Frosinone – Verona

Favorito il Frosinone per i bookmakers quota 2.40 Sisal/2.36 Marathonbet. Il pareggio è quotato 3.35 Netbet e 3.30 Admiralbet. La vittoria del Verona a 3.08.

Pronostico per questa partita di Serie A

Segna ospite, visto che manca da 4 turni ci può stare. Il Frosinone in casa gioca ad alti ritmi e questo potrebbe fare il gioco pure del Verona.

Pronostico Goal Si a quota 1.75

Pronostico Special su Frosinone – Verona

Michael Folorunsho è ancora a secco di bonus fantacalcistici, dopo la buona annata in Serie B con il Bari la passata stagione. Per Marco Baroni è insostituibile e la quota segna o fa assist a 4.25 Sisal fa gola.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 2-1