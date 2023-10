La nona giornata di Serie A comincia al Bentegodi di Verona, dove i gialloblu ospitano i campioni d’Italia in carica del Napoli. con un Rudi Garcia in bilico. Pronostico Verona-Napoli di Serie A, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona, dopo un ottimo avvio di Serie A, con 2 vittorie nelle prime due gare, ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 6.

In totale sono 8 punti per gli scaligeri, con la squadra di Marco Baroni che si è sbloccata offensivamente solo nell’ultima partita a Frosinone, dopo oltre 450 minuti di astinenza.

Il Napoli è a 14 punti, a -7 dal Milan capolista. L’ultima sfida prima della pausa nazionali, contro la Fiorentina, ha ridimensionato le aspettative sugli azzurri e soprattutto ha aumentato i dubbi sulla scelta estiva per la panchina, Rudi Garcia.

Il tecnico francese sembra abbia una fiducia temporanea, sicuramente un risultato negativo a Verona potrebbe far precipitare la situazione.

Le probabili formazioni di Verona – Napoli

Verona (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Magnani, Coppola; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Saponara, Ngonge, Djuric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera: Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Marco Baroni dovrà continuare a fare a meno di pedine importanti come Isak Hien e Josh Doig. Nella difesa a tre dovrebbe giocare il capitano Davide Faraoni.

Sulla trequarti spazio per Riccardo Saponara. In attacco il ballottaggio dovrebbe spuntarlo Milan Djuric su Federico Bonazzoli.

In casa Napoli è arrivata la tegola Victor Osimhen, infortunatosi nella partita della sua Nigeria contro l’Arabia Saudita.

Al suo posto Giovanni Simeone, ex di turno, dovrebbe essere favorito su Giacomo Raspadori. L’infortunato Zambo Anguissa sarà sostituito a centrocampo da Jens Cajuste.

Dove vederla in TV

Verona – Napoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 21 ottobre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Verona-Napoli

Favorito il Napoli per i bookmakers a quota 1.62 AdmiralBet e Marathonbet. Il pareggio è offerto a quota 4.05 mentre la vittoria del Verona è a 5.60 Unibet e 5.50 Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie A

La differenza tra le due squadre è evidente, ma il periodo particolare che attraversa il Napoli non fa propendere a giocare in loro favore.

Non ci aspettiamo una partita sfavillante, quindi l’opzione Under 3.5 ci sembra quotata tutto sommato bene per una possibile multipla.

Pronostico: Under 3,5 a quota 1.37

Pronostico Special su Verona – Napoli

Khvicha Kvaratskhelia segna o fa assist a 1.67 Sisal. In assenza del goleador nigeriano, cadranno su di lui le responsabilità offensive e sembra in ripresa dopo un avvio di stagione difficile, segnando pure in nazionale.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-1 / 1-2