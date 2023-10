Trasferta insidiosa al Via del Mare, per un Torino alla ricerca di una vittoria che manca oramai da oltre un mese. Il Lecce cercherà di continuare il suo ottimo inizio di stagione. Pronostico Lecce-Torino probabili formazioni, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce con 13 punti staziona nella zona medio alta della classifica. Per i salentini, nel mese di ottobre, due pareggi per 1-1 che vengono dopo due sconfitte con Juventus e Napoli.

La squadra di casa non vince dal 22 settembre (1-0 contro il Genoa). Il capocannoniere è Nikola Krstovic con 4 goal all’attivo. Da sottolineare i buoni numeri della difesa, undici goal subiti in queste prime 9 giornate di cui 4 nello stesso incontro.

Il Torino è distante 4 punti dai giallorossi, un dato difficile da prevedere ad inizio stagione. In attacco i granata sono fermi al goal di Duvan Zapata nel finale contro la Roma.

Da quel momento 4 partite consecutive senza andare a segno, per un Ivan Juric che inizia a non essere così saldo in panchina come un tempo.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Sazonov, Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata

Roberto D’Aversa cambierà poco rispetto ad Udine. A centrocampo reclama una maglia da titolare Hamza Rafia. In attacco Nicola Sansone e Roberto Piccoli autori del gol del pareggio di lunedì dovrebbero partire dalla panchina.

Reclama un posto nell’undici titolare Lameck Banda, potrebbe lasciarglelo Pontus Almqvist. Lo svedese è stato sempre titolare, ma nelle ultime partite è apparso un po’ affaticato.

Dovrebbe aver recuperato per la difesa il capitano Alessandro Buongiorno, pronto per un posto in panchina. Una buona notizia dopo la tegola Perr Schuurs, stagione finita per l’olandese. In attacco rientra Duvan Zapata.

Dove vederla in TV

Lecce-Torino sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 28 ottobre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Torino

Equilibrio in questa sfida i bookmakers non si sbilanciano a definire un favorito. Infatti, le quote per tutti e tre gli esiti sono molto vicine: Lecce (2.80 Sisal, 2.75 Unibet), pareggio (3.00 Marathonbet e Admiralbet), Torino (2.80 Marathonbet e 2.75 AdmiralBet).

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita di difficile interpretazione. Potrebbe essere quella che può far riprendere il Torino, come affossarlo definitivamente.

Troppo basse le quote per l’Under 2.5, tanto che andiamo contro pronostico puntando su Over 1.5 quotato alto rispetto al solito. Il Lecce, specie in casa, è una squadra che attacca nei primi minuti e non ci aspettiamo un Torino remissivo in questa giornata.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.47 Marathonbet 1.45 AdmiralBet, Over 0,5 primo tempo a quota 1.52.

Pronostico Special su Lecce-Torino

Gabriel Strefezza ad Udine è stato autore della sua migliore prestazione stagionale. Al capitano leccese è mancato solo l’acuto, specie nel primo tempo. Un gol o assist a 3.15 e Marcatore duo Più a 4.15 (risulta presa anche in caso di palo o traversa) sono giocate ad alta quota che meritano un chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2