E’ arrivato il giorno di Romelu Lukaku da avversario a Milano contro i nerazzurri. Partita “speciale” anche per José Mourinho, l’allenatore del Triplete del 2010. Pronostico Inter-Roma di Serie A, quote scommesse e risultato finale per questa partita di calcio italiano di Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inter è al comando della classifica della Serie A. Dopo la pausa per le nazionali sono arrivate due vittorie convincenti contro il Torino ed il Salisburgo in Champions League.

Nonostante gli infortuni, Simone Inzaghi può contare su una rosa completa e fare maggiore turnover rispetto alle ultime stagioni. Lautaro Martinez con 13 goal stagionali è il punto di riferimento.

José Mourinho ha cominciato con le polemiche subito dopo la partita vinta in Europa League contro lo Slavia Praga, dicendo che l’Inter ha due giorni di riposo in più ed il suo collega può contare su due squadre.

Partita speciale per Romelu Lukaku che andrà a San Siro la prima volta da avversario, per lui da settimane si dice siano pronti 30.000 fischietti.

Detto tutto ciò la Roma in questo ottobre ha vinto tutte e 5 le partite disputate, anche se effettivamente non ha sfidato nessuna squadra di alta classifica.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sulla formazione titolare. Quindi in difesa Benjamin Pavard più di Matteo Darmian. Ancora panchina per Davide Frattesi, oggetto dei desideri giallorossi questa estate. In attacco confermata la ThuLa, nell’attesa del rientro di Marko Arnautovic.

Qualche difficoltà in più per José Mourinho. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini non ci saranno. Dubbio in attacco se affianco all’ex Romelu Lukaku sarà schierato Andrea Belotti o Stephan El Shaarawy (1 gol e 2 assist nelle ultime due gare).

A centrocampo rischia la panchina Houssem Aouar, per un reparto dove viene richiesta maggiore intensità in fase difensiva dallo Special One.

Dove vederla in TV

Inter-Roma sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 29 ottobre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Roma

L’Inter è favorita a 1.63 Marathonbet e 1.62 AdmiralBet. Il pareggio è offerto dai bookmakers a 4.00 Unibet e Sisal. La vittoria dei giallorossi è offerta a quota 5.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Puntiamo su un grande classico. Nonostante la natura delle squadre di José Mourinho solitamente premi la fase difensiva, ci piace la selezione Goal per questo incontro.

Pronostico: Goal SI a quota 1.93 Marathonbet e a quota 1.91 Unibet

Pronostico Special su Inter-Roma

Non può non essere su Romelu Lukaku. Puntiamo su due speciali per lui. Cartellino duo quotato a 4 e Marcatore più duo a 3.20, entrambe su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1