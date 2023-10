Lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 20.45 è in programma il posticipo della decima giornata di Serie A, tra i padroni di casa della Lazio, che ospitano allo stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina. Pronostici Serie A: Lazio-Fiorentina, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Lazio, arriva a questa partita della decima giornata di Serie A, nona in classifica con 13 punti, a pari merito con il Lecce e reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta a Sassuolo per 2 a 0.

La Fiorentina arriva a Roma, per incontrare la Lazio, al quarto posto in classifica con 17 punti, a pari merito con i campioni in carica del Napoli e sono reduci dalla brutta sconfitta interna subita nel derby toscano contro l‘Empoli per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vederla in TV

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 30 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Fiorentina

Partita equilibrata in quota quella tra Lazio e Fiorentina. Segno 1 offerto vincente a quota 2.25 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.25, la vittoria esterna della squadra toscana, pagata a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto complicata da pronosticare questa tra Lazio e Fiorentina. La squadra della capitale, arriva dalla brutta sconfitta subita in Champions League per 3 a 1 in trasferta contro il Feyenoord, la Fiorentina dalla netta vittoria ottenuta in Conference League.

Pronostico: Gol Si, offerto a quota 1.70 su AdmiralBet e a quota 1.73 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2