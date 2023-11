Alle ore 18, di sabato 4 novembre 2023, arriva uno dei due big match di giornata nel campionato italiano di calcio. A Bergamo, arriva la capolista Inter guidata da Simone Inzaghi. Atalanta-Inter di Serie A, pronostico, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta è al quarto posto in classifica a 19 punti, sei dalla capolista che affronterà in questa giornata. I bergamaschi puntano al ritorno in Champions League in questa stagione e l’obiettivo passa proprio dall’esito di queste sfide.

L’Inter arriva con il vento in poppa della vittoria contro la Roma degli ex José Mourinho e Romelu Lukaku, che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di mantenere il comando della classifica in Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

In difesa dubbio Giorgio Scalvini, probabile panchina in caso di recupero per lui. Davide Zappacosta dovrebbe recuperare in tempo dall’attacco influenzale, mentre in attacco il sacrificato dovrebbe essere Charles De Ketelaere dall’inizio, dopo che i nerazzurri hanno ritrovato bomber Gianluca Scamacca.

L’Inter si presenterà a Bergamo con la formazione tipo. Panchina, quindi, per Davide Frattesi e Matteo Darmian. In attacco la inamovibile ThuLa.

Dove vederla in TV

Atalanta-Inter sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 4 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Inter

I padroni di casa sono offerti vincenti a quota 3.35 su Unibet e a quota 3.30 su Sisal. Il pareggio è giocato a quota 3.60 su Marathonbet, e quota 3.50 su AdmiralBet. Favoriti i nerazzurri milanesi offerti vincenti a quota 2.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è una grande quota, ma ci piace l’Under 3.5 in questa sfida. Si sfidano la prima e la terza difesa e l’Atalanta in casa non ha ancora subito gol in campionato. Sono due squadre che pareggiano raramente.

Pronostico: Under 3.5 offerto a quota 1.38 su Unibet e a quota 1.37 su AdmiralBet

Pronostico Special su Atalanta-Inter

Non puntiamo sulle prestazioni dei singoli, ma su una combo contro statistica. Vediamo una partita molto combattuta, quindi il chippino su X+Under 3.5 (risultati esatti 1-1 / 0-0) a quota 4.50 lo puntiamo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-1 / 0-0