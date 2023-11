La prima partita di Serie A in programma domenica 5 novembre 2023, si gioca alle ore 12.30, allo stadio Bentegodi e vede opposti i padroni di casa del Verona e la squadra brianzola del Monza. Quote Serie A: Verona-Monza, pronostico e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona, arriva a questa partita casalinga valida per l’undicesimo turno di campionato in Serie A, al sedicesimo posto in classifica con soli 8 punti, ed è reduce da un tris di sconfitte consecutive subite contro Frosinone e Juventus in trasferta e Napoli in casa.

Il Monza, allenato dal tecnico Raffaele Palladino, arriva in Veneto con 13 punti in classifica, a pari merito con il Lecce, frutto di 3 pareggi, 4 vittorie e 3 sconfitte ed è reduce dal pareggio interno per 1 a 1 contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo

Dove vederla in TV

Verona-Monza sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, domenica 5 novembre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmaker per Verona-Monza

Le quote offerte dalle case di scommessa, vedono favorita la vittoria esterna del Monza. Segno 2 bancato vincente a quota 2.30 sia su Sisal che su Unibet, il pareggio giocato a quota 3.25, al vittoria interna del Verona pagata a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Verona deve smuovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, il Monza cerca i 3 punti, dopo la sconfitta di misura subita a Roma e il pareggio interno contro l’Udinese.

Pronostico GOL SI a quota 1.80 su AdmiralBet e a quota 1.85 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-1