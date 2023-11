La undicesima giornata di Serie A si conclude a Torino, con la sfida tra i granata ed il Sassuolo, incontro tra due squadre che stanno un po’ deludendo le aspettative di inizio stagione. Pronostico Torino-Sassuolo di Serie A, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Entrambe le squadre vengono dal supplementare giocato nel turno di Coppa Italia. Sfortunato per il Torino, che è stato eliminato dal Frosinone.

In campionato di Serie A, i granata sono riusciti a risollevarsi grazie alla vittoria di Lecce per 1-0 nell’ultimo turno. Sono 12 punti per i granata, la metà ottenuti in casa dove hanno perso solo contro l’Inter su 5 incontri disputati.

Vittoria ai rigori invece per gli emiliani in Coppa Italia contro lo Spezia. I punti in campionato sono 11, di cui 4 in trasferta ottenuti nelle ultime due gare disputate. Il punto di riferimento è sempre Domenico Berardi, autore di 5 gol ed 1 assist in campionato.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Racic, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Ivan Juric continua ad affidarsi a Mergim Vojvoda come braccetto destro in difesa, visto gli infortuni dei titolari nel ruolo. Centrocampo continua la bocciatura di Ivan Ilic. In attacco dovrebbero rivedersi Duvan Zapata e Nikola Vlasic. Out Pietro Pellegri.

Nel Sassuolo i soliti dubbi di formazione. In difesa uno tra Gianmarco Ferrari e Ruan Tressoldi, a centrocampo cerca una maglia da titolare Kristian Thorstvedt. Samu Castillejo è il primo sostituto sulla trequarti.

Dove vederla in TV

Torino-Sassuolo sarà trasmessa, in diretta su DAZN, lunedì 6 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Sassuolo

E’ favorito il Torino per questo incontro, offerto vincente a quota 2.20 su Sisal e a quota 2.14 su Admiralbet. Il pareggio è offerto a quota 3.50 su Marathonbet e a quota 3.40 su Unibet. La vittoria del Sassuolo bancata a quota 3.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Non ci aspettiamo una partita molto scoppiettante, sono due squadre che non attraversano un gran periodo di forma. Proviamo una combo in favore dei granata.

Pronostico: 1X+Under 3.5 a quota 1.72 su AdmiralBet e a quota 1.72 su Sisal

Pronostico Special su Torino-Sassuolo

Mergim Vojvoda, come detto, gioca fuori ruolo. Dalla sua parte agirà Armand Laurienté che in giornata può essere avversario molto ostico. Un cartellino per il granata è quotato 4.50 e merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0