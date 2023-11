La capolista della Serie A, l’Inter, chiude la dodicesima giornata, con il match in programma domenica 12 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano, ospitando il Frosinone. Inter-Frosinone di Serie A, pronostico, quote e risultato finale.

Lo stato di forma delle due squadre?

La squadra di casa dell’Inter è in testa alla Serie A con 28 punti, due di vantaggio sulla Juventus seconda, frutto di ben 9 vittorie, 1 pareggi e una sola sconfitta subita in casa contro il Sassuolo.

Mercoledì i neroazzurri, vincendo in trasferta a Salisburgo per 1 a 0, si sono assicurati con due turni di anticipo, il passaggio agli ottavi di Champions League.

Il Frosinone arriva a Milano, con una buona classifica, visti i 15 punti conquistati nelle prime 11 giornate giocate. Gli uomini allenati da Mister Eusebio di Francesco, sono reduci dalla sofferta vittoria interna per 2 a 1 contro l’Empoli.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Reinier, Ibrahimovic; Cuni.

Dove vederla in TV

Inter-Frosinone sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 12 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Frosinone

Segno 1 nettamente favorito dalle quote per questa partita. La vittoria interna dell’Inter è offerta a quota 1.18 sia su AdmiralBet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 7.80, la vittoria ospite paga 13 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Pensiamo non ci sia partita in questo match tra Inter e Frosinone. La squadra milanese è troppo forte e solo un miracolo potrebbe succedere per vedere il Frosinone uscire indenne da San Siro.

Pronostico 1+Over 2.5 a quota 1.65 sia su Marathonbet che su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 3-1 / 2-0