Uno dei due posticipi di Serie A, validi per la tredicesima giornata di campionato, è in programma lunedì 27 novembre 2023, alle ore 18.30 e vede affrontarsi la squadra di casa, il Verona e la formazione ospite del Lecce. Verona-Lecce, pronostico, risultato esatto e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre?

La squadra di casa del Verona, è al penultimo posto in classifica con soli 8 punti raccolti in 12 partite giocate. Gli uomini allenati da Mister Marco Baroni, vengono da una striscia di ben 5 sconfitte consecutive, l’ultima subita a Genoa per 1 a 0.

La formazione salentina del Lecce, arriva in Veneto al tredicesimo posto in classifica, a pari merito con il Genoa. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, sono arrivati solo tre punti, con i pareggi ottenuti contro Milan, Udinese e Sassuolo, e due sconfitte.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli, Ngonge; Djuric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda

Dove vederla in TV

Verona-Lecce, sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 27 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Verona-Lecce

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono un match molto equilibrato quello tra Verona e Lecce

La vittoria interna è inserita nel tabellone quote a 2.75 sia su Sisal che su Unibet, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna bancata a quota 2.85.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Verona deve ricominciare a muovere la classifica dopo 5 sconfitte consecutive. Il Lecce dopo un avvio di campionato scoppiettante, nelle ultime giornate fatica a vincere.

Pronostico X a quota 3 su AdmiralBet e su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0