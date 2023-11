Pronostico Udinese-Verona 3 dicembre 2023. Analizziamo il big match della 14° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A in campo domenica pomeriggio in Friuli, con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Udinese-Verona 3 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Udinese-Verona, match valido per la 14° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio BlueEnergy Stadium di Udine domenica 3 dicembre, alle ore 15:00.

Cioffi perde Bijol dietro: pronto Kabasele centrale, con Masina largo. In avanti Success e Thauvin, Payero preferito a Lovric. Nel Verona Ngonge e Lazovic dietro a Djuric. In difesa c’è Amione, a sinistra Terracciano.

Pronostico Udinese-Verona 3 dicembre 2023: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Magnani

Pronostico Udinese-Verona 3 dicembre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio di Serie A.

Statistiche e consigli per le scommesse su Udinese-Verona

Il Verona ha vinto appena due delle ultime 13 gare di Serie A contro l’Udinese (5N, 6P), tuttavia ha segnato almeno una rete in ciascuno dei quattro incontri più recenti contro i bianconeri.

L’Udinese è imbattuto da sei gare interne contro il Verona in Serie A (3V, 3N), anche se ha pareggiato i due più recenti: i friulani non hanno mai impattato più partite casalinghe consecutive contro i veneti.

L’Udinese è l’unica squadra che è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in questa Serie A: quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei gare interne nel torneo in corso.

Il Verona ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1N) e non ha trovato la rete in quattro delle cinque più recenti. L’Udinese ha pareggiato ben otto delle prime 13 gare di questo campionato (1V, 4P).

Verona (6.4%) e Udinese (5.5%) sono due delle tre squadre con la più bassa percentuale realizzativa in questa Serie A (l’altra è l’Empoli, con il 5.8%).

I padroni di casa devono sbloccarsi prima o poi sotto il loro pubblico in Friuli, e questa potrebbe essere la partita giusta contro un avversario alla portata che fatica in trasferta quindi consigliamo VITTORIA UDINESE @1.77 su AdmiralBet. Visti i problemi di entrambi gli attacchi potrebbe essere anche una partita a basso punteggio quindi da UNDER 2.5 @1.70 su Unibet, mentre come risultato esatto consigliamo: 1-0 e 2-0 per i friulani su Sisal.