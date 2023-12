La partita serale di sabato 2 dicembre 2023, per il 14° turno di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano e vede scendere in campo Milan e Frosinone. Milan-Frosinone, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre?

Il Milan, arriva a questa partita casalinga di Serie A, dopo la brutta sconfitta subita in Champions League, in casa contro il Borussia Dortmund, che ha di fatto complicato di molto i piani di qualificazione dei rossoneri.

In campionato il Milan è al terzo posto in classifica con 26 punti, a meno 6 dalla capolista Inter e a meno 4 dalla Juventus, ed è reduce dalla vittoria interna 1 a 0 contro la Fiorentina.

La squadra ciociara del Frosinone, è una delle formazioni rivelazioni di questo campionato di Serie A. Con 18 punti in classifica è al nono posto, a pari merito con il Monza, ed è reduce dalla vittoria casalinga per 2 a 1 contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Krunic, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Bourabia, Barrenechea; Soulè, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vederla in TV

Milan-Frosinone, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, sabato 2 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Milan-Frosinone

La vittoria interna dei rossoneri, è nettamente favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker che operano in Italia.

Vittoria interna giocata a quota 1.44 su Unibet e a quota 1.45 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.50, la vittoria esterna pagata 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan parte con il favore del pronostico, ma attenzione che la squadra non è in grande forma e si trova di fronte il Frosinone, squadra tosta che gioca un buon calcio.

Pronostico GOL Si, offerto a quota 1.75 su MarathonBet e su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 2-0