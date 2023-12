Per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, sabato 9 dicembre 2023, alle ore 15, scendono in campo i padroni di casa del Verona, che ospitano la formazione capitolina della Lazio. Verona-Lazio, pronostico, risultato esatto e consigli scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre?

Il Verona, arriva a questo match casalingo di Serie A, al penultimo posto in classifica con 10 punti, a pari merito con il Cagliari e uno in meno dell’Empoli.

Nell’ultimo turno di campionato, la squadra allenata dal tecnico Marco Baroni, ha raccolto un punto sul campo di Udine, pareggiando 3 a 3, segnando il gol del pareggio in pieno tempo di recupero.

La Lazio, arriva in Veneto solo ottava in classifica con 20 punti a pari merito con l’Atalanta. I biancocelesti stanno andando bene in Champions League, dove hanno raggiunto gli ottavi di finale, ma stentano in campionato, dove alternano buone prestazioni a cocenti sconfitte, come quella subita a Salerno per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio

Verona (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Tchatchoua; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Dove vederla in TV

Verona-Lazio, sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 9 dicembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmaker per Verona-Lazio

Le quote favoriscono la vittoria esterna della Lazio in questo match in trasferta contro il Verona.

Segno 2 giocato vincente a quota 1.95 su Sisal e a quota 1.97 su AdmiralBet, il pareggio è inserito in lavagna a quota 3.30, la vittoria interna giocato a quota 3.80.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Verona deve tornare alla vittoria che manca orma da tantissime giornate, ma potrebbe accontentarsi anche di un punto, la Lazio deve vincere per tornare il corsa per un posto in Europa la prossima stagione.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.95 su Unibet e a quota 1.97 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-2