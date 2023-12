Uno dei due posticipi della quindicesima giornata di Serie A, si gioca lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 18.30, allo stadio Carlo Castellani, tra la squadra di casa, l’Empoli e la formazione ospite del Lecce.Empoli-Lecce di Serie A, pronostico, scommesse e dove vederla in TV.

Lo stato di forma delle due squadre?

L’Empoli è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite contro il Napoli. I ragazzi allenati da Mister Aurelio Andreazzoli, stanno concedendo molto e questo lo dimostrano i 10 goal subiti nelle ultime 5 partite di Serie A giocate.

La squadra ospite del Lecce, dopo un bellissimo avvio di campionato, non trova la vittoria da ben 10 partite ed è reduce da 3 pareggi consecutivi.

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

Dove vederla in TV

Empoli – Lecce sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, lunedì 11 dicembre dalle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmaker per Empoli-Lecce

I favoriti dalle quote offerte dai principali bookmaker, per la vittoria sono i padroni di casa, che troviamo offerti vincenti a 2.50, sia su Sisal che su Marathonbet, il pareggio invece viene offerto a quota 3.20, mentre la vittoria del Lecce la troviamo in lavagna a quota 3.00.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto conservativa, dove per entrambe le squadre sarà fondamentale portare a casa punti.

L’Empoli giocando in casa avrà sicuramente qualche opportunità in più per portare a casa il match.

Pronostico: Goal Si, offerto a quota 1.80 su AdmiralBet e a quota 1.82 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1