Pronostico Napoli-Cagliari, risultato esatto, quote scommesse e probabili formazioni

Al Diego Armando Maradona arriva il Cagliari, autore di un’altra rimonta incredibile nell’ultima sfida contro il Sassuolo. Per i partenopei un’occasione per tornare alla vittoria fondamentale per rimanere in zona Champions League.Pronostico Torino-Cagliari, risultato esatto, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea di Champions League. In campionato, dopo le sconfitte contro Inter e Juventus è arrivata forse la definitiva consapevolezza di non poter bissare lo scudetto della passata stagione.

Il quarto posto è solo ad un punto e bisogna tornare alla vittoria in casa che manca addirittura da settembre. Da quel momento sono arrivate 3 sconfitte ed un pareggio.

Il Cagliari, al contrario, si presenta come una squadra prettamente casalinga avendo ottenuto 11 dei 13 punti totali in Sardegna. Di questi, 6 sono arrivati grazie a delle rimonte incredibili.

Non è stata da film, come quella sul Frosione, ma quella contro il Sassuolo di lunedì non è stata male con due gol in pieno recupero. Per puntare alla salvezza servono i punti in trasferta comunque.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Luvumbo, Petagna.

Walter Mazzarri potrebbe recuperare Mario Rui almeno per la panchina. Giocherà Natan che ha fatto bene sulla fascia in Champions League contro il Braga. Per il resto formazione tipo.

Claudio Ranieri può cambiare in attacco. Leonardo Pavoletti rimane il jolly da subentrante, autore dei gol decisivi negli ultimi secondi.

Gianluca Lapadula potrebbe partire in panchina, per dare spazio all’ex Andrea Petagna, preferito dall’allenatore romano per queste trasferte delicate, perchè l’unico che può far salire la squadra tenendo palla con la sua stazza.

Dove vederla in TV

Napoli-Cagliari, sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 16 dicembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Cagliari

Napoli nettamente favorito dalle quote offerte dai bookmaker per questa partita, offerto vincente a 1.33 Sisal e 1.32 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 5.50 Sisal e 5.45 Marathonbet. La vittoria del Cagliari pagata 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Vogliamo provare una giocata “insolita”. Il Cagliari ha il peggior attacco in trasferta, dove ha segnato solo 4 gol in 3 partite su 7 disputate. Il Napoli viene da un clean sheet in Champions League e Walter Mazzarri proverà sicuramente a bissarlo.

Pronostico: No Goal a quota 1.87 Unibet, e a quota 1.80 AdmiralBet

Pronostico Special per Napoli-Cagliari

Solo un gol in campionato per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è uno dei difensori più profilici, non a caso al fantacalcio è uno dei più quotati. Proviamo il Marcatore Più a 6.25 Sisal, così in caso ci andasse vicino prendendo un palo o la traversa noi andiamo in cassa.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 3-0