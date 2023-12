Domenica 17 dicembre, all’ora di pranzo, per la sedicesima giornata di Serie A, si gioca a San Siro, il derby lombardo tra i padroni di casa del Milan, che ospitano la formazione brianzola del Monza. Pronostico Milan-Monza, derby lombardo di Serie A del 17/12/23.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questo match casalingo di Serie A, dopo aver vinto in settimana a Newcastle ed aver guadagnato un posto in Europa League.

In campionato i rossoneri sono solo terzi in classifica con 29 punti, a meno nove dai cugini dell’Inter e sono reduci dalla sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta per 3 a 2.

Il Monza, arriva a Milano al nono posto in classifica con 21 punti, gli stessi della Lazio. Gli uomini allenati da Raffaele Palladino, stanno confermando di essere una squadra tosta e di lottare per un posto in Europa. Nello scorso turno il Monza ha battuto in casa il Genoa per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vederla in TV

Milan-Monza, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, domenica 17 dicembre 2023 alle ore 12.30.

Quote offerte dai bookmaker Milan-Monza

Le quote offerte dalle case di scommessa, vedono favorita la vittoria interna del Milan. Segno 1 giocato vincente a quota 1.60 su Unibet e a quota 1.62 su Sisal, il pareggio offerto a quota 4.20, la vittoria esterna del Monza pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan parte favorito dal pronostico, ma attenzione che il Monza è una squadra difficile da affrontare. Decidiamo quindi di puntare su GOL SI, offerto a quota 1.90 su Marathonbet e Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0