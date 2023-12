La squadra rivelazione di questo campionato di Serie A, il Bologna, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 18 ospita la Roma, per la sedicesima giornata. Pronostico Bologna-Roma, statistiche, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna, di Mister Thiago Motta, è la squadra rivelazione della Serie A, insieme al Frosinone. I rossoblù infatti sono quarti in classifica con 25 punti, proprio a pari merito con la Roma.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e della sconfitta subita a Firenze per 2 a 1.

La Roma si presenta in Emilia, in splendida forma, con 7 punti raccolti nelle ultime 3 gare giocate, con due successi ottenuti contro Udinese in casa e Sassuolo in trasferta e il pareggio casalingo 1 a 1 contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

Dove vederla in TV

Bologna-Roma, sarà trasmessa in diretta su DAZN domenica 17 dicembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmaker Bologna-Roma

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata tra Bologna e Roma. Vittoria interna offerta a quota 2.40, sia su Unibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 2.95, la vittoria esterna della Roma offerta a quota 3.20.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita che si preannuncia molto incerta nel risultato finale, perchè si affrontano due squadre in salute. Noi preferiamo quindi consigliarvi per l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.70 su Marathonbet e a quota 1.73 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1