La penultima giornata del girone di andata di Serie A, ci regala una interessante sfida tra due realtà molto importanti del panorama calcistico italiano. Pronostico Monza-Fiorentina, quote scommesse, stato di forma e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I brianzoli del Monza, vengono dalla batosta di domenica contro il Milan a San Siro per 3-0, partita che ha ridimensionato la squadra in Serie A, come ha candidamente confermato il proprio allenatore Raffaele Palladino.

I punti in classifica sono 21, a 6 di distanza proprio dalla Fiorentina che occupa il sesto posto in classifica che significa Europa.

I toscani arrivano dalla vittoria sofferta contro il Verona per 1-0, grazie al secondo gol in campionato di Lucas Beltrán.

Conquistato il turno successivo in Conference League, competizioni che ha visto i viola finalisti nella passata stagione, l’obiettivo della squadra di Vincenzo Italiano è quello di accumulare punti in questi mesi invernali per ambire ad un posto in Europa anche nella prossima stagione.

Le probabili formazioni di Monza-Fiorentina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Artur; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

Solo due dubbi di formazione per Raffaele Palladino. A destra Patrick Ciurria sembra in vantaggio su Pedro Pereira, stesso discorso in attacco dove Dany Mota è in vantaggio su Valentin Carboni per affiancare Andrea Colpani e Lorenzo Colombo.

In casa viola soliti dubbi di formazione, con Vincenzo Italiano che mischierà come sempre le carte (è il recordman di formazioni diverse consecutive da quando allena la Fiorentina).

Sulla trequarti rientra Giacomo Bonaventura, in difesa Nikola Milenkovic, in attacco sarà sempre ballottaggio tra Lucas Beltrán e M’bala Nzola con l’argentino favorito.

Dove vederla in TV

Monza-Fiorentina sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN venerdì 22 dicembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Fiorentina

E’ favorita la Fiorentina per questo incontro, offerta vincente a 2.42 Marathonbet e 2.40 AdmiralBet. Il pareggio è dato a 3.40 AdmiralBet e Unibet. La vittoria del Monza pagata 3 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Nella passata stagione fu un 3-2 per la squadra di casa, in rimonta dopo essere andati sotto 2-0. Non sappiamo se possiamo aspettarci una partita simile, ma non vediamo il Monza sfavorito come dicono le quote.

I brianzoli, in questo campionato, hanno perso in casa solo una volta e nei secondi finali contro la Juventus. Una opzione a quota più bassa è l’Under 3.5.

Pronostico: 1X a quota 1.57 su Unibet e a quota 1.56 su Marathonbet

Pronostico Special per Monza-Fiorentina

L’ultimo bonus fantacalcistico de “El Flaco” Colpani è arrivato l’11 novembre con il gol al Torino. Il popolo del fantagioco si aspetta che torni ad ottenerne uno. Gol o Assist a quota 3 su Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 2-1