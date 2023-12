Bel sabato prenatalizio per i tifosi del Frosinone, che avranno l’opportunità di vedere la propria squadra contro la Juventus. Un’occasione per diversi giovani interessanti in gialloblu per dimostrare il proprio valore contro la squadra che ne detiene il cartellino. Pronostico Frosinone-Juventus, quote scommesse, formazioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone è una delle sorprese, in positivo, di questo girone di andata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco è a quota 19 punti, ad una buona distanza dalla zona calda.

Il fortino è senza dubbio il Benito Stirpe, dove i ciocari hanno ottenuto 17 dei 19 punti fin qui conquistati. L’ultima partita è stata la sconfitta di Lecce, dove la squadra non ha demeritato ma è uscita senza punti per degli infortuni del portiere Stefano Turati in entrambi i gol.

La Juventus nell’ultima ha visto allungare la rivale Inter a 4 punti, per via del pareggio di a Marassi. I bianconeri hanno avuto da recriminare per diverse decisioni arbitrali, proteste che hanno portato alla multa da 10.000 euro inflitta a Massimiliano Allegri.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Saranno in campo dal primo minuto tre giocatori in prestito dalla Juventus al Frosinone: Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge.

Sicuramente i due argentini finora hanno dimostrato qualità interessanti, soprattutto l’attaccante esterno. Per il brasiliano Kaio Jorge, dopo un calvario durato oltre un anno, la soddisfazione del primo gol in Serie A nell’ultima contro il Lecce.

E’ proprio il gol quello che si aspettano tutti da Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo il rientro dall’infortunio ha segnato solo 1 gol nelle 8 giornate di campionato (contro l’Inter).

Al suo fianco agirà Federico Chiesa, che in settimana ha fatto la proposta alla sua ragazza, con tanto di gag sui social proprio con il compagno di reparto. Per il resto, con il rientro di Adrien Rabiot rispetto a Genova, la formazione sarà quella titolare.

Dove vederla in TV

Frosinone-Juventus sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 23 dicembre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Juventus

Le quote offerte per questa partita sono le seguenti: Frosinone vincente offerto a quota 5.40 AdmiralBet e 5.25 Sisal, pareggio bancato a quota 3.90 Marathonbet e 3.80 AdmiralBet, la vittoria della Juventus pagata a quota 1.65.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus per tenere il passo della capolista ed in generale per rimanere in quota Champions League, non può permettersi molti passi falsi in queste sfide. Ci aspettiamo quindi una vittoria dei bianconeri.

Pronostico: Vittoria Juventus 1.65 Sisal e 1.64 Unibet

Pronostico Special per Frosinone-Juventus

Non andiamo sui giocatori, nonostante qualche nome ci stuzzica, ma su una combo che crediamo possa uscire. Goal+Over 2,5 a 2.41 Marathonbet e 2.25 Sisal, ipotizzando una vittoria dei bianconeri per 1-2 o 1-3.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 0-2