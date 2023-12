Per la giornata numero 17 in Seria A, domani, sabato 23 dicembre 2023, si gioca allo stadio Bentegodi, il match tra la squadra di casa, il Verona e la formazione ospite del Cagliari. Pronostico Verona-Cagliari, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona arriva a questo match casalingo di Serie A, al penultimo posto in classifica con soli 11 punti raccolti in sedici gare giocate e con una situazione societaria molto difficile, con il presidente Maurizio Setti, indagato per bancarotta fraudolenta.

Il Cagliari, allenato dal tecnico Claudio Ranieri, arriva in Veneto, al sedicesimo posto in classifica con 13 punti, a pari merito con l’Udinese. Nell’ultimo turno giocato, i sardi hanno perso 2 a 1 in trasferta contro i campioni d’Italia in carica del Napoli.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

Dove vederla in TV

Verona-Cagliari sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 23 dicembre dalle ore 18:00.

Quote bookmaker per Verona-Cagliari

Partita che si preannuncia equilibrata secondo le quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 2.40 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.25, la vittoria esterna offerta a quota 3.10.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita molto importante in chiave salvezza questa tra Verona e Cagliari. I veneti hanno vinto solo 2 partite in stagione, il Cagliari tre partite. Un pareggio potrebbe essere il risultato più probabile.

Pronostico X a quota 3.25 su Marathonbet e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1