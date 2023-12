Per la diciottesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, la capolista Inter, è di scena allo stadio Marassi, ospite del Genoa. Pronostico Genoa-Inter, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite, e si trova in tredicesima posizione in Serie A, a solo +6 punti dalla zona retrocessione.

La squadra nerazzurra dell’Inter di Simone Inzaghi, è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, ma soprattutto si trova in prima posizione a +4 sulla seconda (Juventus). L’ultimo precedente tra le due squadre risale a febbraio del 2022, dove finì 0-0.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-1-1) – Josep Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

Dove vederla in TV

Genoa – Inter sarà trasmessa in diretta su Dazn, venerdì 27 dicembre dalle ore 20.45.

Quote offerte per Genoa-Inter di Serie A

La favorita per la vittoria è l’Inter, che troviamo offerta vincente a quota 1.60 su Unibet e su Sisal, il pareggio lo troviamo in lavagna a 3.80, mentre la vittoria dei padroni di casa si trova a quota 6.00.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto tirata, dove l’assenza di Lautaro è sicuramente un incognita. Decidiamo di prenderci la Mutigoal 1-2 ospite che troviamo a quota 1.80 su Marathonbet e su Admiralbet.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di giocarci la vittoria dell’Inter in aggiunta all’esito No goal che ci permette di puntare a una quota di 2.60.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-2