L’ultimo sabato di calcio del 2023 comincia alle ore 12.30 a Bergamo, dove l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Lecce di Roberto D’Aversa. Pronostico Atalanta-Lecce, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta viene dalla sconfitta contro il Bologna dell’ultima giornata, che ha fermato la striscia di due vittorie consecutive degli orobici. La classifica piazza i bergamaschi a soli due punti dalla Roma al sesto posto, in piena lotta quindi per la zona Europa.

Il Lecce ha perso l’ultima partita di Serie A in casa dell’Inter capolista per 2-0, in una partita dove i salentini non hanno demeritato.

Risultato che ha fermato la striscia di 5 risultati utili consecutivi (4 pareggi ed una vittoria) iniziata contro l’altra squadra di Milano.

Venti punti in classifica, a due giornate dalla fine del girone di andata, è un risultato ottimo per i giallorossi che possono affrontare sfide come questa in modo più tranquillo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone.

Nei bergamaschi le solite assenze, che non cambiano l’assetto delle ultime giornate. In attacco due posti per quattro giocatori, con Charles De Ketelaere e Luis Muriel che potrebbero partire dalla panchina.

Due assenze importanti, per squalifica, in casa Lecce visto che si tratta di due insostituibili come Marin Pongracic e Lameck Banda. Difficile il recupero di Pontus Almqvist, attacco quindi fatto con il solito ballottaggio tra Roberto Piccoli (ex ed ancora di proprietà dell’Atalanta) e Nikola Krstovic.

Dove vederla in TV

Atalanta-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 30 dicembre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Lecce

Favorita l’Atalanta per la vittoria, offerta vincente a quota 1.45 su AdmiralBet e Marathonbet. Il pareggio è quotato a 4.50 Unibet e 4.40 Marathonbet. La vittoria del Lecce è pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Lo scorso anno il Lecce ha ottenuto 6 punti negli scontri diretti, sempre con lo stesso risultato 2-1. Quest’anno non ci aspettiamo, di nuovo, una vittoria del Lecce ma che possa segnare in questa sfida sì. L’Atalanta in Serie A subisce gol da 7 partite consecutive.

Pronostico: Segna Gol ospite a quota 1.81 Marathonbet e a quota 1.80 AdmiralBet.

Pronostico Special per Atalanta-Lecce

Come detto, per Roberto Piccoli è una partita speciale. A Lecce sta trovando l’ambiente per emergere definitivamente nel massimo campionato. Un suo tiro in porta è quotato 2.00 su Sisal e sicuramente proverà a fare bella figura in questa sfida.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1