Per la diciottesima giornata di campionato in Serie A, sabato 30 dicembre 2023, alle ore 18 allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa del Milan, ospitano il Sassuolo. Pronostico Milan-Sassuolo, scommesse, formazioni e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan è reduce da da quattro risultati utili nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, dove è arrivata la sconfitta solo contro l’Atalanta in trasferta per 3 a 2.

Il Sassuolo, di Mister Alessio Dionisi è reduce da un solo risultato utile nelle ultime 5. La squadra emiliana, pur essendo solo quindicesima in classifica, è una delle squadre che segna di più in campionato. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a gennaio dove vinse il Sassuolo 5-2.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vederla in TV

Milan – Sassuolo, sarà trasmessa in diretta su Dazn sabato 30 dicembre dalle ore 18.00.

Quote offerte per Milan-Sassuolo di Serie A

La favorita per la vittoria è il Milan che troviamo offerto vincente a quota 1.45 su Sisal e su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.50, mentre la vittoria del Sassuolo la troviamo a quota 6.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita aperta, dove entrambe le squadre avranno tante occasioni nell’arco del match.

Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI a quota 1.66 su Unibet e Marathonbet.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la vittoria del Milan in combo con l’esito goal a quota 2.75.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 1-1