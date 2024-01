Sfida salvezza allo stadio Via del Mare di Lecce per questa ultima giornata di Serie A, dove i salentini ospiteranno i sardi allenati da Claudio Ranieri. Pronostico Cagliari-Lecce, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce è a 20 punti in classifica e viene da due sconfitte a tinte neroazzurre in trasferta contro Inter ed Atalanta. Torna a giocare in casa dove ha vinto contro il Frosinone a metà dicembre, interrompendo il digiuno di sconfitte che partiva dai primi di ottobre.

I salentini si presentano come squadra prettamente casalinga, con 15 dei 20 punti totali conquistati al Via del Mare.

Il Cagliari viene dalla batosta di Coppa Italia contro il Milan per 4-1. Risultato pesante, perchè se è vero che entrambe le squadre hanno applicato un ampio turnover, i rossoneri si sono presentati con 4 Under 20 titolari.

In campionato terzultimo posto in coabitazione con il Verona e solo un pareggio nelle ultime 3 giocate, nell’ultimo turno in casa contro il Cagliari, dove i sardi hanno sbagliato pure un calcio di rigore.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Oudin.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti.

Roberto D’Aversa ritrova lo squalificato Marin Pongracic, mentre dovrà scontare il suo ultimo turno Lameck Banda. Recuperato Pontus Almqvist, si giocherà il posto con Joan Gonzalez.

Con lo svedese in panchina agirà in attacco Rèmi Oudin, dove c’è sempre il solito ballottaggio tra Nikola Krstovic e Roberto Piccoli.

Per Claudio Ranieri le scelte sono meno complesse, soprattutto in attacco dove gli unici disponibili sono Andrea Petagna e Leonardo Pavoletti. Dopo l’ampio di turnover di Coppa Italia, torneranno in campo i titolari negli altri reparti.

Dove vederla in TV

Lecce-Cagliari sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 6 gennaio 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Cagliari

Il Lecce è favorito per questa sfida banato vincente a quota 2.22 Marathonbet e 2.20 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 3.30 Unibet e Sisal, la vittoria del Cagliari a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Serie A

Quota alta per Over 2.5, di conseguenza ci sembra interessante la quota per l’Over 1.5 esito che è uscito nelle partite casalinghe del Lecce in 7 casi su 9 partite. I giallorossi in casa provano a giocare un calcio propositivo, lasciando spesso il fianco agli ospiti.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.37 AdmiralBet, e a quota 1.35 Unibet

Pronostico Special per Lecce-Cagliari

Gabriel Strefezza avrà un’altra chance dal primo minuto. Il capitano giallorosso in questo girone di andata ha deluso le aspettative, soprattutto fantacalcistiche, con un solo gol in 17 partite giocate.

Roberto D’Aversa cerca nel suo ruolo altre caratteristiche, ma nelle ultime partite è sembrato il più in palla nel reparto offensivo. Tira punizioni e rigori ed un suo tiro in porta a 1.60 ha molto valore. Per chi vuole una quota più ghiotta i due tiri sono quotati 3.90, su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1