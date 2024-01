Per la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, sabato 6 gennaio 2024, si gioca il match tra i padroni di casa del Frosinone e la formazione brianzola del Monza. Pronostico Frosinone-Monza di Serie A, guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite, arrivata ai danni del Napoli in Coppa Italia per 0-4. In classifica in Serie A, i ciociari sono al quattordicesimo posto con 19 punti, 5 di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il Monza si presenta a Frosinone, undicesimo in classifica con 22 punti e reduce dal buon pareggio esterno ottenuto a Napoli 0 a 0. I ragazzi allenati da Raffaele Palladino, hanno raccolto sono 4 punti nelle ultime 5 giornate giocate.

Le probabili formazioni di Frosinone-Monza

FROSINONE (3-4-3): Turati; Okoli, Monterisi, Romagnoli; Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marì, Gagliardini, Caldirola; Ciurria, Akpa Akpro, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

Dove vederla in TV

Frosinone – Monza sarà trasmessa in diretta su Danz, sabato 6 gennaio dalle ore 15.00.

Quote Scommesse

La favorita per la vittoria è il Frosinone che troviamo vincente a quota 2.63 su Admiralbet e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria del Monza la troviamo a quota 2.70.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita dove entrambe le formazioni partiranno a rilento per cercare di concedere il meno possibile.

Decidiamo di puntare sulla X fissa a quota 3.30.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo x+goal a quota 5.00 su Unibet e su Marathonbet