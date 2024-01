La prima domenica di campionato del 2024 comincia in Toscana, dove l’Empoli di Aurelio Andreazzoli ospiterà il Milan alla ricerca di punti per rimanere in Champions League. Pronostico Empoli-Milan, schedina, scommesse e quote.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Empoli naviga fin dall’inizio nelle basse acque della classifica. Penultimo in classifica, con il peggior attacco in Serie A, dopo l’ultima vittoria ottenuta a Napoli a metà novembre. ha ottenuto 3 punti nelle ultime 6 partite giocate.

Il Milan, nonostante le varie problematiche, dopo la sconfitta negli ultimi minuti di Bergamo ha ottenuto 5 vittorie ed un pareggio in tutte le gare ufficiali disputate.

Ottimi segnali sono arrivati dall’ultima in Coppa Italia, dove Stefano Pioli ha schierato quattro Under 20 ed ha ritrovato il gol Rafa Leao.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Sarà adattato Ardian Ismajli a sinistra in difesa per l’Empoli, visto l’assenza di tutti i giocatori in quel ruolo. In attacco cerca un posto da titolare Tommaso Baldanzi, in ballottaggio con l’ex Daniel Maldini, già autore di un gol in serie A contro il suo Milan.

Subito maglia da titolare per Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villareal, farà coppia con Simon Kjaer.

Pochi altri dubbi di formazione con Yacine Adli che dovrebbe giocare da play basso, visto l’assenza di Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa. Nonostante il periodo positivo, Luka Jovic non dovrebbe togliere i gradi da titolare a Olivier Giroud come riferimento offensivo.

Dove vederla in TV

Empoli-Milan, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, domenica 7 gennaio 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Milan

Il Milan è favorito per la vittoria e offerto vincente a quota 1.65 AdmiralBet e Sisal, il pareggio è offerto a quota 4.10 Unibet e Marathonbet, la vittoria dell’Empoli paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan non può permettersi passi falsi per la corsa Champions League e se vuole tenere in vita qualche minima speranza di lotta per il titolo. La quota tutto sommato ci sta ed il periodo dell’Empoli non fa pensare che i toscani possano fare l’exploit.

Pronostico: Vittoria Milan a 1.65

Pronostico Special per Empoli-Milan

Theo Hernandez tornerà nel suo ruolo naturale, dopo aver fatto comunque bene da centrale. Il francese è apparso nelle ultime uscite uno dei giocatori più in forma tra i rossoneri. In una partita dove il Milan spingerà fin dall’inizio, un suo tiro in porta a 2.25 merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2