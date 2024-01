L’Inter si è laureata tra le polemiche, campione d’inverno, dopo il match vinto contro il Verona in casa per 2 a 1, con 2 punti di vantaggio sulla Juventus. Scudetto Serie A: Inter favorita dalle quote, ma occhio alla Juventus.

Le quote premiamo la vittoria dei neroazzurri

La classifica di Serie A, parla chiaro, sono rimaste due squadre a contendersi il titolo di Campione d’Italia 2023-2024, l’Inter allenata da Simone Inzaghi e la Juventus di Mister Massimiliano Allegri.

Le quote offerte dai bookmaker sulla squadra che vincerà lo scudetto, vedono però favorita l’Inter, offerta vincente a quota 1.30 su AdmiralBet e a quota 1.35 su Sisal, la vittoria dei bianconeri è invece pagata 4 volte la sposta giocata.

La vittoria del Milan bancata a quota 26

Il Milan è staccato in classifica di 9 punti dai cugini dell’Inter e a meno 7 dalla Juventus e i bookmaker pagano 26 volte il successo dei rossoneri.

Più staccate tutte le altre squadre, ormai lontane dal vetta. Lo scudetto di una tra queste squadre, Roma, Fiorentina, Atalanta e Napoli, paga 301 volte la posta giocata, mentre il primo posto del Bologna è offerto a quota 501, quello della Lazio a quota 1001, giocando un euro se ne vincerebbero 1001€.