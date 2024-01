Sono ormai trascorse 19 giornate in Serie A e il titolo di Campione d’inverno è stato vinto dall’Inter. Ma quali sono le squadre che più rischiano la retrocessione nel campionato cadetto di Serie B? Quote retrocessione Serie A: Salernitana, Empoli, Verona e Cagliari rischiano.

La classifica di Serie A

A fine campionato, saranno tre le formazioni che saluteranno la Serie A, per giocare il prossimo anno nel campionato cadetto di Serie B.

Dopo 19 giornate giocate, la classifica vede all’ultimo posto la Salernitana, con 12 punti, segue l’Empoli a 13, il Verona a 14 punti, il Cagliari fermo a 15, ma ad oggi salvo, a quota 17 troviamo l’Udinese, mentre a 19 Sassuolo e Frosinone.

Le quote vedono una lotta a 4 tra Salernitana, Empoli, Verona e Cagliari

Per i bookmaker però, la squadra che più di tutte rischia la retrocessione è la Salernitana, offerta retrocessa in Serie B a fine stagione a quota 1.43 su Sisal e su Admiralbet.

La seconda squadra che le case di scommesse vedono come retrocessa è l‘Empoli, giocata a quota 1.50, mentre per la terza squadra a scendere nel campionato cadetto, lotta a due tra Verona e il Cagliari di Claudio Ranieri, entrambe giocate retrocesse a quota 1.65.

Altre squadre a rischio retrocessione

Oltre alle quattro squadre già elencate nel tabellone quote per una possibile retrocessi0ne in Serie B troviamo, il Frosinone offerto a quota 4.50, l’Udinese bancato a quota 5, il Lecce a quota 5.50, mentre il Sassuolo è offerto a quota 6.