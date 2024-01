La capolista della Serie A, l’Inter, è impegnata nel derby lombardo a Monza, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 20.45, per un match valido per la ventesima giornata di campionato. Pronostico Monza-Inter, guida alle scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra brianzola del Monza, arriva a questo match di Serie A contro l’Inter, all‘undicesimo posto in classifica con 25 punti, e reduce dalla bella vittoria ottenuta in trasferta sul difficile campo del Frosinone per 3 a 2.

La capolista Inter, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, arriva nella vicina Monza, in testa alla classifica con 48 punti, 2 di vantaggio sulla Juventus seconda.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 13 punti, con 4 vittorie e un pareggio ottenuto in trasferta contro il Genoa per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Carboni, Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV

Monza-Inter, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, sabato 13 gennaio alle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Inter

Per i bookmaker, è l’Inter la squadra ampiamente favorita per la vittoria. Segno 1 giocato vincente a quota 1.50 su Netbet e a quota 1.52 su Sisal, il pareggio offerto a quota 4.10, la vittoria interna del Monza pagata 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

I neroazzurri sono nettamente favoriti per la vittoria, ma attenzione al Monza che è una buona squadra e potrebbe rendere la vita difficile all’Inter.

Pronostico GOL SI offerto a quota 1.95 sia su Admiralbet che su Goldbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2