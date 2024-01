La partita di cartello della ventesima giornata di Serie A, è in programma domenica 14 gennaio 2024, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano, e vede scendere in campo Milan e Roma. Pronostico Milan-Roma, big match 20° giornata di Serie A del 14/01/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questa partita di Serie A, terza in classifica con 39 punti, a meno 9 dalla capolista Inter. I rossoneri sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, con 3 successi e un pareggio ottenuto in trasferta contro la Salernitana per 2 a 2.

La squadra ospite della Roma, arriva a Milano ottava in classifica con 29 punti e nelle ultime 5 partite di campionato giocato, gli uomini allenati Josè Mourinho, hanno raccolto solo 5 punti, con 2 sconfitte, 2 pareggi e la vittoria interna 2 a 0 contro il Napoli.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Lukaku.

Dove vederla in TV

Milan-Roma, sarà trasmessa in diretta su DAZN , domenica 14 gennaio alle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Roma

Il Milan parte leggermente favorita dalle quote offerte dai bookmaker, per questo match interno contro la Roma. Segno 1 bancato vincente a quota 2.20, sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna giocata a quota 3.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Milan secondo noi, parte favorito in questo match casalingo contro i giallorossi. La Roma non è in un buon momento di forma e proverà a portare via almeno un punto da Milano.

Pronostico: 1 + GOL Si offerto a quota 4.75 su Netbet e a quota 4.80 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-0