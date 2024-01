Per la ventunesima giornata di calcio in Serie A, sabato 2o gennaio 2024, alle ore 18, la Roma ospita allo stadio Olimpico il Verona. Pronostico Roma-Verona, quote, risultato e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva a questa partita casalinga di Serie A, dopo aver cambiato allenatore, con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, al posto di Josè Mourinho, esonerato dopo la sconfitta di Milano.

I giallorossi sono solo al nono posto in classifica con 29 punti e nelle ultime 5 giornate giocate, hanno raccolto solo 4 punti, con 3 sconfitte un pareggio e la vittoria ottenuta in casa contro il Napoli per 2 a 0.

Il Verona si presenta nella capitale, terzultimo in classifica con 17 punti e al momento retrocesso in Serie B, ma staccato di una sola lunghezza da Cagliari e Udinese e di due punti da Frosinone e Sassuolo.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Llorente, Huijsen; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi.

Verona (4-2-3-1): Montipo’; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vederla in TV

Roma-Verona, sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 20 gennaio alle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Verona

Per i bookmaker è la Roma la squadra favorita per la vittoria. Segno 1 bancato vincente a quota 1.45 su Sisal e su Snai, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria esterna del Verona si paga a quota 8.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Roma dopo il cambio dell’allenatore non può più perdere punti, se vuole rilanciare la sua corsa per un posto in Champions League il prossimo anno. Il Verona cercherà di strappare un punto in questa trasferta romana.

Pronostico 1+Over 1.5: offerto a quota 1.90 su Admiralbet e a quota 1.92 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0